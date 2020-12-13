Нетаньяху проводит переговоры с советником Трампа по нацбезопасности в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье проводит переговоры с советником действующего президента США Робертом О’Брайеном, пишет Times of Israel со ссылкой на заявление американского посольства.

Согласно заявлению, О’Брайен «провел серию встреч с израильскими официальными лицами и обсудил с ними региональную повестку, общие вопросы в области безопасности и соглашения с арабскими государствами».

Помимо Нетаньяху он встретился с советником по нацбезопасности в Израиле Меиром Бен-Шабатом.