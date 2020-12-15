Сотрудники Google будут работать из дома до сентября 2021 года

Администрация корпорации Google перенесла сроки возвращения сотрудников для работы в офисы с июля на сентябрь 2021 года в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC со ссылкой на служебную записку, распространенную по электронной почте главой компании Сундаром Пичаи.

Согласно электронному письму, компания намерена также опробовать «гибкую рабочую неделю», которая предполагает работу в стенах офиса в течение не менее трех дней в неделю.

В июле текущего года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала, что сотрудники Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств по числу как инфицированных коронавирусом, так и умерших: в стране выявлено более 16,3 млн случаев заражения и свыше 300 тыс. летальных исходов.