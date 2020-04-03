Google запустил сервис, отслеживающий передвижения людей во время карантина

Компания будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не по каждому пользователю, чтобы защитить персональные данные клиентов

Корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретного человека. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании.

На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно будет отслеживать, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира из-за распространения нового коронавируса.

Отмечается, что компания будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не по каждому пользователю, чтобы защитить персональные данные клиентов. Так, например, анализ перемещений жителей Сан-Франциско (штат Калифорния) показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках — на 55%.

Как указала компания, отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Интернет-портал на начальном этапе представит подобную статистику по 131 стране, включая Беларусь и Казахстан. Украина пока не попала в список Google, но корпорация заявила, что количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, будет увеличиваться. Согласно заявлению компании, сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение мер по самоизоляции.