Войти
Лукашенко переживает, что короновирус могут использовать для передела мира
соседи
Лукашенко переживает, что короновирус могут использовать для передела мира
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии
позиция
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

инициатива
RSS

Google запустил сервис, отслеживающий передвижения людей во время карантина

90
Google запустил сервис, отслеживающий передвижения людей во время карантина

Компания будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не по каждому пользователю, чтобы защитить персональные данные клиентов

Корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретного человека. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании.

На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно будет отслеживать, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира из-за распространения нового коронавируса.

Отмечается, что компания будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не по каждому пользователю, чтобы защитить персональные данные клиентов. Так, например, анализ перемещений жителей Сан-Франциско (штат Калифорния) показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках — на 55%.

Читайте также: Чем кризис 2020 года отличается от кризиса 2008 года

Как указала компания, отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Интернет-портал на начальном этапе представит подобную статистику по 131 стране, включая Беларусь и Казахстан. Украина пока не попала в список Google, но корпорация заявила, что количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, будет увеличиваться. Согласно заявлению компании, сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение мер по самоизоляции.

Google, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 апреля 2020
Четверг, 2 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем кризис 2020 года отличается от кризиса 2008 года

В 2008 году был преимущественно финансовый кризис. Борьба с ним – через ликвидацию кассовых разрывов и кризиса доверия – успешно осуществлялась при помощи расширения балансов Центробанков. Финансовый кризис 2008г трансформировался в экономический – резкое снижение инвестиций, заказов в промышленности, заметное падение потребительского спроса. Долговая перегрузка давила на всех – банки, предприятия, население. Но проникновение кризиса в производственный сектор были сравнительно ограниченным. В 2020 все эти дисбалансы куда более сильны, чем в 2008. Экономический ущерб, по-видимому, будет куда сильнее.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Каким будет мир после коронавируса

Человечество сейчас противостоит глобальному кризису. Пожалуй, самому большому кризису нашего поколения. Решения, которые люди и правительства примут в ближайшие несколько недель, вероятно, будут формировать мир на долгие годы. Они будут влиять не только на наши системы здравоохранения, но и на нашу экономику, политику и культуру. Мы должны действовать быстро и решительно. Мы также должны учитывать долгосрочные последствия наших действий.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

Реформа земли привела к разным результатам в странах Азии. Она принесла пользу Японии, Южной Корее, так как там она запускала с четкой задачей преодоления безработицы, бедности на селе. И потому все делалось для создания мелкого фермерства. И, с другой стороны, Филиппины и Индонезия, где реформа запускалась без решения определенных задач и целей, лишь «аби було» и привела к концентрации земли у крупных латифундистов, бедности и безработице.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016