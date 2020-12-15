Pinterest заплатил $20 млн из-за иска о гендерной дискриминации

Американский интернет-сервис Pinterest заплатил $20 млн для урегулирования судебного дела о гендерной дискриминации, инициированного бывшим операционным директором компании Франсуазой Броугер. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Pinterest сообщает Bloomberg.

В компании подчеркнули, что сторонам удалось достичь мирного соглашения по данному вопросу.

«Франсуаза приветствует шаги, предпринятые Pinterest для улучшения условий труда. Она воодушевлена тем, что компания стремится создать культуру, которая позволит всем сотрудникам чувствовать поддержку и вовлеченность», — говорится в совместном заявлении сторон.

В августе 2020 года Броугер опубликовала текст, в котором обвинила руководство Pinterest в гендерной дискриминации. Она рассказала, что ее заработная плата была ниже, чем у ее коллег мужчин. Также, по ее словам, один из создателей компании, Бен Зильберман, выделял среди сотрудников нескольких мужчин, мнение которых он учитывал в ходе рабочего процесса. Остальных сотрудников, в том числе Броугер, он игнорировал.

Позднее Броугер сообщила, что намерена подать в суд на компанию. Тогда ее поддержали еще две сотрудницы Pinterest, которые рассказали, что им занизили заработную плату. Кроме того, женщины сообщили, что пытались обсудить данную проблему с коллегами из отдела кадров, однако их замечания были проигнорированы.