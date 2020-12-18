Рада назначила министра по делам ветеранов

Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Юлию Лапутину.
За соответствующее постановление проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу. Среди них 215 «слуг народа», 9 от «За майбутне», 16 — «Довира».
Юлия Лапутина в 2010-2012 гг. была заместителем начальника Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение «Альфа». В сентябре — декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.
С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
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