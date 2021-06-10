В Украине усилят контроль за предоставлением статуса участника боевых действий

Министерство по делам ветеранов усовершенствует механизм предоставления статуса участника боевых действий ветеранам, которые принимали участие в АТО/ООС.
Об этом министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала в Житомире во время встречи с ветеранами, сообщает Укринформ.
«Есть отдельные факты военного туризма, когда люди приезжают в АТО на 3 дня, а потом получают статус УБД (участника боевых действий - ред.). Так было, кстати, не только в АТО, но и в международных операциях, как, например, приезд в Ирак на 3 дня и получение статуса УБД. Это все вопросы нас с вами, нашего достоинства и наших ценностей. Для меня ветеран и защитник - это тот, кто является носителем настоящих человеческих ценностей и достоинства», - отметила Лапутина.
По ее словам, при министерстве действует комиссия, которая предоставляет статус участника боевых действий добровольцам. В ее состав входят представители правоохранительных органов, СБУ, других ведомств и общественных ветеранских организаций. Впрочем, комиссия не имеет инструментов расследования и проверки подлинности документов.
«Принят закон, чтобы предоставлять статус УБД добровольцам. Я его очень поддерживаю, потому что именно добровольцы первыми дали отпор в условиях отсутствия армии. Им 7 лет не давался статус, сейчас он есть. Мы как министерство предоставляем его тем, кто принимал участие в составе добровольческих подразделений в Антитеррористической операции. Сейчас это дается по трем свидетельствам побратимов. Проверить насколько они настоящие, очень сложно, и министерство не имеет таких инструментов», - добавила министр.
Чтобы усовершенствовать механизм, министерство обратилось в МВД и СБУ, чтобы в состав комиссии включили представителей департамента спецрасследований, которые имеют инструменты проверки предоставления статуса УБД.
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