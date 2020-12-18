Сын российского банкира официально стал членом британской палаты лордов

Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца российского Национального резервного банка Александра Лебедева принес присягу и стал пожизненным членом палаты лордов британского парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа Великобритании.
На видео показано, как Лебедев входит в зал заседаний, затем клерк зачитывает послание королевы о присвоении титула новому пэру. После Лебедев произносит текст присяги и делает запись в регистре членов палаты.
На сайте британского парламента также появилась страница с информацией о Лебедеве. «Лорд Лебедев является пожизненным пэром, вошедшим под этим титулом в Палату лордов 17 декабря 2020 года», — говорится на в этом разделе.
В конце ноября Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. Как сообщала The Evening Standart, титула он был удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.
Евгений Лебедев является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.
На получение пожизненного пэрства в палате лордов Лебедева в июле этого года номинировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками носителя титула, однако они смогут титуловать себя как «достопочтенные».
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