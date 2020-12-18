И.о. руководителя САП подписал подозрение замглавы ОП Татарову

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.
«Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову», — сказал собеседник агентства в пятницу, не уточнив подробностей.
Ранее источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась. Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.
В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.
5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.
10 декабря Сытник пояснил закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы впоследствии это не вызвало спекуляций.
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