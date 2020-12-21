ОПЗЖ и «ЕС» намерены в 2021 году добиться перевыборов в Раду

Партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Европейская солидарность» намерены добиться перевыборов в Верховную Раду Украины уже в 2021 году.
Об этом сообщает Telegram-канал «Печерские холмы», ссылаясь на свои источники в обеих политических силах.
По их информации, коалиции между партиями в областных и городских советах были репетицией и проверкой реакции общественности на подобный союз.
«Так как волны народного гнева не последовало, лидеры решили перевести сотрудничество на новый уровень. ЕС и ОПЗЖ работают на совершенно противоположный электорат и в этом случае для них это преимущество: каждая из партий сможет убедить своего избирателя в необходимости перевыборов и на выходе результат получится внушительным», – сказано в сообщении.
Источники «Печерских холмов» утверждают, что в Офисе Президента уже знают о коммуникационном канале между Медведчуком и Порошенко, разработка системы противодействия этой коалиции поручена руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.
По словам политического обозревателя Ярослава Шевчука, ОПЗЖ и «ЕС» оформили временный союз ради достижения общей цели – внеочередных парламентских выборов, пишут «Комментарии».
Более того, Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил этот факт, заявив в интервью The New York Times, что знает о том, что на народных депутатов от «Слуги народа» влияют разные финансовые группы, в частности, «группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте».
«Наверняка, вскоре в Раде мы увидим, как монобольшинство будет проваливать законопроекты, что позволит оппозиции поставить вопрос о роспуске этого созыва Рады. На днях для ОП прозвенел первый такой звоночек – Рада провалила назначение Юрия Витренко министром энергетики, хотя по этому кадровому вопросу с депутатами работал лично глава ОП Андрей Ермак», – считает Ярослав Шевчук.
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