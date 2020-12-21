Минюст США не выявил масштабных махинаций на президентских выборах

Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в понедельник, что не располагает свидетельствами масштабных махинаций на ноябрьских президентских выборах в стране и не планирует назначать спецпрокурора для расследования подобных утверждений.
«Позвольте мне просто сказать: махинации, к сожалению, имеются при большинстве выборов. Считаю, что мы слишком терпимо к этому относимся. И уверен, что мошенничество было и на этих выборах. Тем не менее я уже комментировал утверждения о системном или масштабном мошенничестве, которое повлияло бы на исход выборов. Я уже высказался и не отказываюсь от этого заявления», — отметил глава Минюста США на пресс-конференции. Ранее он сообщил, что американские компетентные органы не нашли доказательств масштабных махинаций на выборах, о которых говорит действующий президент США Дональд Трамп.
«Если бы я считал на данном этапе, что правильным инструментом является спецпрокурор, что это уместно, то я бы назначил его. Но я этого не сделал. И я не собираюсь это делать», — подчеркнул Барр.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн.
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