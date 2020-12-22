Валютные резервы Украины превысили $28 млрд

Международные валютные резервы Украины меньше чем за месяц выросли до более $28 млрд, что на 7,3% больше, чем по состоянию на 1 декабря 2020 года (с $26,1 млрд). Об этом сообщил глава Совета Нацбанка (НБУ) Богдан Данилишин в своем Facebook.

«В общем, международные резервы НБУ выросли до более $28 млрд, что является самым высоким значением с августа 2020 года», — написал он.

По его словам, дополнительной поддержкой международным резервам НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате stand-by, которое началось на этой неделе в дистанционном формате.

Напомним, что на начало этого года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а чистые международные резервы — $15,785 млрд. В структуре резервов на начало года ценные бумаги занимали 84,2%, наличные, корсчета и депозиты — 10,9%, а золото — 4,8%.