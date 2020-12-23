Войти
Госавиакомпания на базе «Антонова» может быть создана уже в 2021
транспорт
Госавиакомпания на базе «Антонова» может быть создана уже в 2021
Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС
дружба народов
Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Поддерживая неэффективного Сытника, Запад поддерживает коррупцию в Украине, - New Eastern Europe

809
Поддерживая неэффективного Сытника, Запад поддерживает коррупцию в Украине, - New Eastern Europe

Поддерживая НАБУ и его неэффективного директора Артема Сытника, не давая украинцам «перезагрузить» этот орган, западные страны уже фактически защищают коррупцию в Украине. Такая политика подрывает отношения между Украиной и ЕС. Об этом идет речь в статье авторитетного европейского аналитического издания New Eastern Europe.

В Украине провалилась борьба с коррупцией, пишут журналисты, приводя обескураживающие цифры. В последнем рейтинге восприятия коррупции организации Transparency International, Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. 63,6% украинцев назвали коррупцию одной из главных проблем страны.

Издание напоминает, что в Украине предпринимались попытки бороться с коррупцией, и что уже скоро исполниться шесть лет существованию такого органа как Национальное антикоррупционное бюро. Однако, пишут авторы материала, именно НАБУ и стало одним из наибольших разочарований.

«Согласно результатам недавнего соцопроса, проведенного Центром социальный мониторинг, НАБУ сейчас является органом, которому меньше всего доверяют украинцы. 38,3% респондентов совсем не доверяют НАБУ, 34,7% — скорее не доверяют. О полном доверии к Бюро заявил лишь 1% опрошенных, еще 9,2% скорее доверяют НАБУ. Таким образом, не доверяют Национальному антикоррупционному бюро 73% опрошенных украинцев, в какой-то мере доверяют — всего 10,2%. Баланс доверия к НАБУ составляет минус 62,8% — это антирекорд в стране даже на фоне других государственных органов», — пишут авторы, объясняя такие цифры крайне низкими результатам работы НАБУ.

На сегодняшний день в НАБУ работает более 650 сотрудников. И все эти люди смогли за более чем 5 лет довести до приговора дела только 41 мелкого коррупционера. Это разительно констатирует с примером той же Румынии, где за такой же промежуток времени было привлечено к ответственности тысячи чиновников высшего уровня: депутатов, министров, мэров городов, владельцев медиа и даже родного брата бывшего президента.

«При этом за 6 лет расходы госбюджета на содержание НАБУ составили около 120 млн. евро. Это очень большая сумма для Украины, где миллионы людей вынуждены выживать на суммы менее 100 евро в месяц», — отмечается в статье.

Авторы материала пишут, что не смогли объективно оценить эффективность НАБУ, поскольку аудит ведомства так ни разу и не был проведен, несмотря на требование закона. Однако, там признают, что никакие цифры уже не переубедят украинцев — они не видят обещанных приговоров фигурантам громких коррупционных скандалов, а сами регулярно сталкиваются с коррупцией в органах власти.

Есть претензии у New Eastern Europe и к фигуре нынешнего директора НАБУ Артема Сытника. Его обвиняют в коррупции, припоминая знаменитый отдых в охотничьем хозяйстве, из-за которого чиновник попал в официальный реестр коррупционеров.

При этом журналисты признают, что именно Запад не дает «перезагрузить» НАБУ, назначить нового директора и исправить ситуацию.

«Такая позиция серьезно подрывает доверие украинцев к западным партнёрам. В Украине все больше людей не понимают, почему Запад поддерживает неэффективный орган и не дает сменить его руководителя. Все чаще звучат конспирологические версии про то, что НАБУ это не орган по борьбе с коррупций, а средство внешнего управления украинским государством. Антикоррупционные органы открывают много дел, которые ни к чему не приводят, но дают возможность держать „на крючке“ чиновников или депутатов», — отмечается в материале.

Читайте также: Основатель Telegram объявил о начале монетизации мессенджера

Позиции Артема Сытника, за спиной которого стоят послы западных государств, непоколебимы, признает издание. Там напоминают — они не пошатнулись даже после того, как в августе Конституционный суд признал незаконным назначение Атема Сытника директором НАБУ.

«Сытник сейчас находится в Украине над законом — у него уникальный статус, который ему обеспечивает не эффективная работа, а исключительно иностранная поддержка», — пишет издание, отмечая, что это создает проблемы для будущих отношений Украины и ЕС.

«Проблема в том, что Запад, защищая Сытника и НАБУ, фактически уже защищает и коррупцию в Украине. Украинцы это видят и делают выводы», — отмечается в материале европейского издания New Eastern Europe.

НАБУ, Артем Сытник
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 декабря 2020
Вторник, 22 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016