На самом деле «Вести» отдали первую позицию в рейтинге самых влиятельных украинских политиков Медведчуку, – Куракин

Если оценивать позиции украинских политиков в рейтинге «100 самых влиятельных людей и явлений» от газеты «Вести», то авторы отдали первое место председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом написал в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин.

Куракин объяснил, что коронавирус и группа послов стран «Большой семерки», занявшие первые два места, не являются украинскими явлениями, Ахметов — это олигарх, а Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак — чиновники.

«В самом деле. Вычеркиваем первую строчку — „Covid-19“ и вторую — „Послы G7“. Коронавирус и инструмент внешнего управления Украиной трудно отнести к категории „украинский политик“. Ринат Ахметов (третья строка) — бизнесмен. А как политик... Где-то тут был рейтинг его проекта „Оппоблок“... Впрочем, не будем о грустном. Зеленский (как и глава ОП Андрей Ермак) на четвертой строке — это чиновник. Да — обычный, заурядный чиновник. Который никогда и нигде не учился политике и госуправлению. Вычеркиваем», — уточнил автор.

В итоге, Куракин пришел к выводу, что среди украинских политиков, согласно рейтингу газеты «Вести», самым влиятельным является Виктор Медведчук.

«Следующая позиция — Виктор Медведчук. За ним, в первой десятке: Арсен Аваков, имеющий „влияние“ благодаря своей главной реформе полиции: своим — все, остальным — закон; „великий флотоводец“ Петр Порошенко; на восьмой строчке — человек с простыми украинскими именем и фамилией Джордж Сорос; девятое место — все более отстраивающийся от „зеленских“ и ведущий собственную игру Дмитрий Разумков. Замыкает десятку — постоянно пребывающий в завтрашнем дне Виталий Кличко», — констатировал журналист.

«Вот и получается, что Медведчук — на первой позиции среди влиятельных профессиональных политиков Украины», — отметил журналист.

Куракин пояснил первое место Виктора Медведчука в рейтинге самых влиятельных украинских политиков тем, что оппозиционный политик предлагает решение проблем, которые волнуют всех украинцев.

«Медведчук действует исключительно в повестке общественного запроса большинства простых украинцев и проблем государственного масштаба: мирный план по урегулированию конфликта на юго-востоке, прямые переговоры с ОРДЛО, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ, ликвидация принудительного управления со стороны Запада и разоряющих страну „реформ“, снятие экономической блокады с Донбасса, готовое „под ключ“ предложение по производству российской вакцины „Спутник V“ в Украине», — перечислил журналист.

«Да, это самый актуальный пример — решив стратегическую проблему скорейшего начала массовой вакцинации украинцев (а это вопрос нацбезопасности!), Медведчук продемонстрировал политическую зрелость и уровень профессионализма, каковыми и должен обладать лидер государства», — подчеркнул журналист.

Вместе с тем, Куракин высказал прогноз, что дело идет к досрочным выборам президента.

«Ведь Зеленский хронически живет в координатах „хотелок“ Запада и в парадигме „А как я смотрюсь на видосике?“ Скорее всего, так и придет бывший комик к досрочным президентским выборам неучем. Причем, неучем такого уровня вселенской комичности, что после выборов даже как-то неловко будет его называть — бывшим президентом», — спрогнозировал политический обозреватель Алексей Куракин.