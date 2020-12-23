Джангиров: Лидером в ряду публичных политиков является Виктор Медведчук

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и телеведущего Дмитрия Джангирова.

«В своем весьма неоднозначном интервью газете The New York Times президент Владимир Зеленский, среди прочего, de facto легализовал 5-е место Виктора Медведчука в рейтинге «100 самых влиятельных в Украине людей и явлений» от издания «Вести», — написал он.

Джангиров акцентировал внимание на то, «что действующий Президент „по своей инициативе“ пожаловался американским журналистам на Виктора Медведчука, хотя те его спрашивали только про Игоря Коломлйского и Петра Порошенко».

Практически все решения в текущем году принимались в той или иной степени с учетом пандемии, потому 1-е место в рейтинге влиятельности «людей и явлений» для COVID-19 вполне логично, хотя и несколько непривычно.

Столь же логично 2-е место в рейтинге влиятельности полуформальной институции «послы G7» — они у нас, действительно, «к каждой бочке затычка», когда речь идет о принятии серьезных решений; кроме того, «послы G7» играют роль «морального арбитра», регулярно выступая с разъяснениями «что такое хорошо, а что такое плохо».

«Очевидно, что подобного рода институциализация внешнего управления по официальным каналам существенно снизила влиятельность каналов неформальных (хотя сумма влияния возросла), потому вполне логично падение влияния Джорджа СОРОСА, — он 8-й в рейтинге по сравнению с 2-м местом в прошлом году и его верного украинского миньона Виктора Пинчука — 18-е место (3-е — в 2019-м)», — пишет журналист.

Третье место в рейтинге отведено Ринату Ахметову, несомненному лидеру в непрозрачном влиянии на принятие (политико- экономических решений, четвертое — дуэту Президент Владимир Зеленский — глава Офиса Президента Андрей Ермак, что неудивительно при делегировании главой государства таких объемов политического суверенитета 2-му месту рейтинга, и экономических рычагов — 3-му.

Лидером в ряду публичных политиков — на 5-й ступеньке рейтинга — является Виктор Медведчук. Вполне логично, ибо он предложил решение проблемы COVID-19 (1-е место в рейтинге «Вести»), которая вызвала бурную дискуссию в обществе, и является последовательным оппонентом методов внешнего управления (которые олицетворяют иностранные послы, получившие 2-е место в рейтинге). Кроме того, в сфере урегулирования на Донбассе он выступает постоянным оппонентом Зеленского и ОП (4-е место), которые за время своей каденции научились колебаться вместе с линией внешних игроков.