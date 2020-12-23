Проститься с Кернесом пришли тысячи харьковчан

Фото: Укринформ

Живая очередь в несколько тысяч человек выстроилась от памятника Шевченко до Харьковского театра оперы и балета имени Лысенко, где продолжается гражданская панихида — харьковчане прощаются с умершим мэром Геннадием Кернесом.

Об этом сообщает Укринформ.

Церемония прощания открытая, в ней принимают участие все желающие. На площади возле театра — распределительные ленты, они направляют и разграничивают поток людей в условиях карантина. Охрану территории обеспечивают более 400 полицейских и бойцов Нацгвардии Украины, внутри здания дежурят представители частной охраны.

На фасаде здания установлен баннер с портретом Кернеса. Внутри здания рядом с гробом установлены 4 ряда кресел для близкого окружения Кернеса и соратников. У гроба венки от коллег по Харьковскому горсовету и широкой общественности.

Среди присутствующих на прощании есть и гости из Киева. Как сказал журналистам мэр Киева Виталий Кличко, он всегда воспринимал Кернеса как коллегу по организации деятельности горсовета: «Киев и Харьков соревновались по благоустройству города, начиная с развития парков. И харьковский Центральный парк культуры и отдыха имени Горького — образец для всех».

Прощание в театре продлится до 13.00, после чего на 2-м городском кладбище в 13.30 состоятся похороны Кернеса. Его похоронят на центральной алее.

Центральная Сумская улица Харькова возле театра перекрыта, как и ряд других улиц в центре города.

Процедура прощания продолжается, люди несут цветы.

Напомним, вечером 21 декабря в Харькове приземлился чартерный борт из Германии с телом умершего в ночь с 16 на 17 декабря в берлинской клинике «Шарите» харьковского городского головы Геннадия Кернеса.