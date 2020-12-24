Миллионы голосовавших за Зеленского сейчас в шоке, поэтому растут позиции Бойко и Медведчука, - Чаплыга

Миллионы украинцев, голосовавших за Зеленского, находятся в глубоком шоке. Вот почему Зеленский одновременно стал и «политиком года», и главным «неудачником года». Об этом пишет у себя в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга, анализируя результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии (КМИС).

«Товарища Зеленского впору поздравлять с новым рекордом! Правда, со знаком минус...» — подчеркивает активист и блогер.

«Вы в курсе, что у нас Зеленский победитель в номинации „Политик года“? Ну как победитель... 14,5% назвали Зеленского „политиком года“, а вдвое больше — 28,0% — главным неудачником», — отмечает активист.

Как считает Чаплыга, спустя полтора года мы видим, что миллионы тех, кто отдали голос за Зеленского, находятся в жестком политическом шоке. Поэтому, поясняет Чаплыга, в два раза больше — 28,0% — назвали Зеленского «главным неудачником» 2020 года.

«Да у них там все рекордсмены! Нынешний премьер Шмыгаль — аж (присядьте) 0,1% считают его политиком года, зато 1,8% — главным неудачником. В 18 раз больше! Бывший премьер Гончарук — 0,4% против 4,4% — в 11 раз больше считают неудачником его! У Порошенко целых 9,2% „за“. Впору бы порадоваться, но антирейтинг не пускает — 13,8%. То есть, по итогу, минус 4,6%», — приводит расчеты он.

Лишь у некоторых политиков, обращает внимание Чаплыга, позитив превышает негатив. При этом, по его словам, лучший показатель — у председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«А есть, кто „на позитиве“? Да! Дмитрий Разумков — 2,3% назвали „политиком года“, только 0,2% считают его неудачником. Искренне рад за Дмитрия. Держатся Юлия Тимошенко — 5,4% против 2,3% и Юрий Бойко — 5,4% на 1,3%. Однозначно в плюсе Виктор Медведчук — 6,9% назвали его политиком года, против только 2,5%. Т.е. Медведчук с балансом 4,4% в твердом плюсе», — заключает активист.

Эта картина, считает Чаплыга, говорит о том, что мы живем в расколотой стране, когда одна часть Украины считает Зеленского или Порошенко «политиком года», а другая не воспринимает.

«Мы живем в расколотой стране! Вот что говорит эта картина... Политик года Зеленский — это одновременно и главный неудачник. Порошенко, который на втором месте, гораздо больше считают „неудачником года“. Огромная часть общества их просто не воспринимает», — делает вывод активист.

По словам Чаплыги, получается сенсационный вывод: если считать баланс «за» и «против», то выходит, что на первом месте — Виктор Медведчук.

«При этом Бойко, Тимошенко и Разумков — так держать! Если баланс номинаций „политик года“ / „неудача года“ — в плюсе, значит, есть перспективы расти. Значит, есть шансы в будущем стать „политиком года“ для всей Украины», — резюмирует политический активист и блогер Михаил Чаплыга.