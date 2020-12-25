В Украине за сутки 11 035 случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 11 035 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 15 337 человек, умерли 186 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 739 человек; летальных случаев −186; выздоровело — 15 337 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 24 декабря было зафиксировано 11 490 новых заболевших COVID-19, 23 декабря сообщалось о 10 136 новых случаях болезни, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования COVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 545 новых случаях, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 012 167 человек, 17 581 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 646 672 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
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