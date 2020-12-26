У скрывающегося в РФ Сноудена родился сын

У бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который проживает в России, родился сын. Он разместил в Twitter фотографии ребенка.
Ранее о том, что в конце декабря у Сноудена родится ребенок, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена. Он отметил, что мальчик получит российское гражданство.
Сам Сноуден в связи с этим заявил о планах получить гражданство России. Он объяснил это тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. При этом он говорил, что вместе с женой Линдси будет воспитывать ребенка «со всеми ценностями Америки, которую мы любим».
В сентябре прошлого года Сноуден в интервью газете The Guardian сообщил о своей тайной свадьбе. В 2017 году в одном из российских загсов он женился на Линдси Миллс, с которой на тот момент был знаком более десяти лет.
Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. После этого он прилетел в Гонконг, а позже в Москву, где ему было предоставлено убежище. В США Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в незаконной передаче сведений, имеющих большое значение для нацбезопасности, передаче разведданных, а также краже государственной собственности. В сентябре этого года Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России.
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