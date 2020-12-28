Глава расследования гибели «Титаника» считал решающим фактором скорость лайнера

Судья Высокого суда Лондона лорд Мерси, возглавлявший расследование обстоятельств крушения британского лайнера «Титаник» и гибели более 1,5 тыс. человек, акцентировал внимание в личном дневнике на большой скорости пассажирского лайнера и отсутствие у экипажа навыков спуска спасательных шлюпок на воду. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

О трагедии, произошедшей в апреле 1912 года после столкновения корабля с айсбергом в водах Северной Атлантики, написано, как напоминает издание, бесчисленное количество книг, в которых анализируются самые незначительные детали и приводятся порой невероятные версии гибели «Титаника». Однако личное мнение главы расследования, проведенного с 2 мая по 3 июля, 1912 года приводится впервые. Выводы лорда Мерси содержатся в дневнике в красном кожаном переплете, с содержанием которого его потомки ознакомили создателей документальной ленты Titanic’s Lost Evidence, выходящей в эфир 5 января.

В вердикте на суде лорд Мерси отметил высокую скорость «Титаника» в условиях сложной ледовой ситуации, однако заявил, что «не может винить капитана Смита». Он также раскритиковал действия капитана Стэнли Лорда, грузовое судно которого Californian находилось достаточно близко и могло прийти на помощь людям, находившимся на борту тонущего лайнера.

Согласно же личным записям судьи, принявшего участие в опросах более сотни свидетелей, наибольшую обеспокоенность в этом деле у него вызывали два аспекта. Во-первых, почему двигатели пассажирского корабля работали почти на полную мощность, несмотря на получение предупреждений об опасных айсбергах, которые могли буквально разорвать корабль; и, во-вторых, почему не были проведены надлежащие учения с использованием спасательных шлюпок. Такая тренировка была лишь однажды и быстро завершилась после спуска на воду всего лишь двух весельных лодок.

«Скорость, 21 узел (1 узел — 1852 м/ч) — подчеркивает автор записей. — И она не снижалась до столкновения, несмотря на опасную близость айсбергов...». И это после того, как «Титаник» «проинформировали об опасности два судна». Лорд Мерси сопровождает эти рассуждения изображениями в попытке представить возможность обнаружения кораблем ледовой опасности.

Эксперт по «Титанику» юрист из Филадельфии Крейг Сопин заявил Daily Telegraph, что замечания, свои «взгляды лорд Мерси записывал одновременно с показаниями свидетелей». Подобные записи судьи, имевшего морское образование, его попытки докопаться до истины никто, по словам эксперта, «никогда не увидит — они хранятся в секрете». Достоянием гласности становится «лишь окончательное мнение». «Вот что здесь важно», — сказал Сопин.