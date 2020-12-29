Кабмин изменил условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабмин на заседании 28 декабря принял постановление об изменениях в госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9%», направленных на поддержку кредитования микро, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.
Об этом говорится на сайте Минфина.
Так, расширили категории бизнеса, которым может предоставляться кредит по программе, а условия займа либерализовали.
Теперь в программу внесены следующие изменения:
Напомним, за последнюю неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 294 кредита на сумму 679,6 млн грн, всего с начала действия программы — 7158 займов на общую сумму в 16,5 млрд грн.
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