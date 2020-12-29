Кабмин изменил условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабмин на заседании 28 декабря принял постановление об изменениях в госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9%», направленных на поддержку кредитования микро, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Так, расширили категории бизнеса, которым может предоставляться кредит по программе, а условия займа либерализовали.

Теперь в программу внесены следующие изменения:

программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро;

срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов)

смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда — уменьшение до 50%, численности персонала — до 50% (по состоянию на 1 марта 2020 года);

для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31.03.2021.

регулируется вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Напомним, за последнюю неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 294 кредита на сумму 679,6 млн грн, всего с начала действия программы — 7158 займов на общую сумму в 16,5 млрд грн.