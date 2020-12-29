Volia с 2021 прекращает трансляцию каналов Discovery и повышает тарифы

Volia объявила об актуализации абонентской платы и оптимизации тарифной линейки с 1 января 2021 года: провайдер повысит ряд тарифов и откажется от каналов группы Discovery, заменив их каналами операторов спутникового телевидения Viasat и группы круглосуточных платных фильмовых телеканалов «TV1000».

«С 1 января 2021 года мы актуализируем абонентскую плату и оптимизируем тарифную линейку. Изменение тарифов затронет абонентов двух услуг (интернет и телевидение), трех услуг (интернет, телевидение и мобильная связь) и абонентов телевидения (Киев, Днепр, Запорожье)», — сообщила Volia во вторник.

Так, абонплата за тариф «Расширенный ТВ Special + 200 Мбит/с» для киевлян в 2021 году вырастет на 17,5% — до 335 грн; за тариф «Воля Smart HD Special + 100 Мбит/c» для Киева — на 15,7%, до 369 грн; за тариф «Стартовый HD Special + 100 Мбит/с» — на 21,6%, до 310 грн. Кроме того, повысится абонплата для ряда других тарифов, в том числе в Киеве, Днепре и Запорожье.

«Рост стоимости услуг для пользователей связано с очередным повышением размера лицензионных отчислений украинским медиа-группам (каналы «1 + 1», ICTV, «Интер», «Украина» и др.) и правообладателям других каналов в среднем на 25-30%, начиная с 1 января 2021 года. Также на стоимость влияет повышение обязательного платежа за каждого пользователя в сторону организации коллективного управления авторскими правами общественному союзу «Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав», — комментируют повышение абонплаты в Volia.

Помимо этого, согласно информации о тарифных планах на сайте компании, с января 2021 года будут отключены следующие каналы группы Discovery: Animal Planet/Animal Planet HD, Discovery Channel/Discovery HD, Discovery Science, Discovery Showcase HD, DTX, Eurosport 1/Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Fine Living/Fine Living HD, Food Network, ID, TLC, Setanta Sport и Travel Channel/Travel Channel HD.

Вместо этого абоненты Volia в зависимости от пакета получат возможность просмотра каналов Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport, Epic Drama, а также каналов TV1000 East, TV1000 World Kino, VIP Comedy, TV1000 Action, TV1000 East. Дополнительно можно будет приобрести премиум-пакеты с каналами VIP Premiere, VIP Megahit.

Помимо этого, в рамках актуализации тарифов ряд тарифных планов получат дополнительные каналы — группу каналов Cine+, Nickelodeon, Bollywood HD, Star Family, Nick Junior, Lale, Nat Geo Wild, Fox Life, Mezzo, «Кус-Кус», «Трофей HD», «36.6» и др.

Volia обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины.