Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского по судье КС Тупицкому

Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники. Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.
Указ об отмене указа президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконные и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства, позже Тупицкий подал иск в Верховный суд.
Отправной точкой конфликта стало решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года об отмене положений антикоррупционной реформы.
При этом Государственное бюро расследований начало досудебное расследование против Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены. По данным следствия, глава КСУ, вероятно, совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 (самовольное занятие земельного участка, государственная измена) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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