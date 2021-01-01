В Беларуси увеличили пенсионный возраст

Пенсионный возраст с 1 января вырос в Беларуси на шесть месяцев, в наступившем году на пенсию мужчины могут выйти в возрасте 62,5 года, а женщины — 57,5 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения, в соответствии с которым, начиная с января 2017 года, в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет.
Кроме того, в 2021 году также увеличивается минимальный трудовой (страховой) стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Так, если в 2020 году для назначения трудовой пенсии необходимо было иметь 17,5 года трудового стажа с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения, то в 2021 году норматив вырастет до 18 лет. К 2025 году он должен увеличиться до 20 лет.
Вместе с тем с 1 января в стране появился новый вид пенсии: трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа. Ее могут получить те, кто имеет не менее 10 лет страхового стажа. Претендовать на такую пенсию смогут мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины в возрасте 60 лет и старше. Размер пенсии будет составлять от 73% до 84% прожиточного минимума для пенсионеров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016