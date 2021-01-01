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В Беларуси увеличили пенсионный возраст

2008
В Беларуси увеличили пенсионный возраст

Пенсионный возраст с 1 января вырос в Беларуси на шесть месяцев, в наступившем году на пенсию мужчины могут выйти в возрасте 62,5 года, а женщины — 57,5 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения, в соответствии с которым, начиная с января 2017 года, в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет.

Кроме того, в 2021 году также увеличивается минимальный трудовой (страховой) стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Так, если в 2020 году для назначения трудовой пенсии необходимо было иметь 17,5 года трудового стажа с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения, то в 2021 году норматив вырастет до 18 лет. К 2025 году он должен увеличиться до 20 лет.

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Вместе с тем с 1 января в стране появился новый вид пенсии: трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа. Ее могут получить те, кто имеет не менее 10 лет страхового стажа. Претендовать на такую пенсию смогут мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины в возрасте 60 лет и старше. Размер пенсии будет составлять от 73% до 84% прожиточного минимума для пенсионеров.

Беларусь, пенсионный возраст
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