В Израиле сделали уже более миллиона прививок от коронавируса

В Израиле первую дозу прививки от коронавируса получили уже миллион человек. В стране вакцинировали десятую часть населения.
Об этом сообщает Times of Israel.
В пятницу, 1 января, премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху посетил пункт вакцинации в городе Умм-эль-Фахм и присутствовал при вакцинации миллионного гражданина страны.
Израиль стал первой страной в мире, где первую дозу вакцины от коронавируса получили 10% населения страны. Отмечается, что арабские жители, которые составляют 20% населения, вакцинируются не так охотно.
В связи с этим Нетаньяху запланировал ряд визитов в места проживания арабских общин, среди которых и город Умм-эль-Фахм. Он не посещал эти места несколько лет и предполагается, что визиты также связаны с парламентскими выборами в марте этого года.
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