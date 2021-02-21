В Израиле на фоне успешной вакцинации смягчают карантин

Израиль ослабляет карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, на фоне эффективности вакцинации.
Об этом сообщает ВВС.
Исследования показываются, что вакцина Pfizer на 95,8% эффективна в предотвращении госпитализаций и смерти от коронавируса.
Таким образом, в стране с воскресенья могут открыться магазины, библиотеки и музеи. Также в рамках мер смягчения люди смогут посещать не только торговые центры, но и туристические достопримечательности. В то же время социальное дистанцирование и маски по-прежнему остаются обязательными.
В Минздраве Израиля заявили, что это первый этап возвращения к нормальной жизни.
Отмечается, что в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. Более 49% людей получили хотя бы одну дозу вакцины
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