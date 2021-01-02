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«Слуга народа» Зеленского в рейтингах уступила лидерство ОПЗЖ Медведчука, – Зубченко

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«Слуга народа» Зеленского в рейтингах уступила лидерство ОПЗЖ Медведчука, – Зубченко

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сокрушила монополию Зеленского и компании на электоральное первенство и стала лидером гонки. Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко, комментируя результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы».

Зубченко отмечает, что ответственность за падение рейтинга несут как отдельные депутаты от «Слуги народа», так и в первую очередь сам Владимир Зеленский.

«Менее чем за два года „слуги“ потеряли все. И в этом колоссальная личная заслуга Зеленского. Нет, многие „зеленые“ депутаты тоже вносили свой посильный вклад в падение рейтинга партии. Вспомним „некачественных детей“ Галины Третьяковой, „анал — табу“ Богдана Яременко, „корабельную сосну“ Александра Корниенко и другие таланты. Но, повторюсь, главная заслуга принадлежит персонально Зеленскому», — считает журналист.

Зубченко приводит список причин, повлиявших на падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»: провал вакцинации, блокада минского переговорного процесса, повышение коммунальных тарифов и падение экономики.

«Это власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию украинцев. И китайская вакцина его не спасет. Это Зеленский заблокировал минский переговорный процесс, который превратился в шоу одинокого старикана Кравчука — верного друга и соратника любого президента, который больше заплатит. И именно действующий президент достойно продолжил дело Петра Алексеевича по доведению коммунальных тарифов до уровня космоса, а экономики — до уровня Габона, с которым мы соревнуемся на равных», — иронизирует автор.

По словам Зубченко, рост рейтинга «Оппозиционной платформы — За жизнь» вполне объясним.

«Виктор Медведчук на фоне полной беспомощности Офиса президента договаривается не только о поставках российской вакцины в Украину, но и организовал весь процесс для ее производства в Харькове. На его фоне „китайское спасение“ от офиса Зеленского выглядит как дешевая авантюра. Постановочное шоу с участием надоевших актеров», — аргументирует журналист.

«План Медведчука по установлению мира на востоке на сегодняшний день является единственным реальным вариантом, который поддержали и Россия, и непризнанные ДНР/ЛНР, а также Европа (под экспортным названием „формула Штайнмайера“). Зеленский может лишь предложить в качестве „альтернативы“ участие США и Великобритании в переговорном процессе, что означает полную утрату Киевом своей субъектности. „Оппозиционная платформа“ всегда выступала против тарифного геноцида, и тут даже комментировать нечего», — отмечает Зубченко.

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Журналист также подчеркивает, что Виктор Медведчук стал единственным политиком, который вошел в топ-5 всех рейтингов самых влиятельных людей Украины.

«Опросы, которые в конце года проводятся на интернет-ресурсах, фиксируют вообще безрадостную для действующего президента картину. В частности, по итогам опроса издания „Фокус“ фамилии Зеленского вообще не оказалось в первой пятерке самых влиятельных людей Украины. Медведчук есть, Усик есть, Порошенко есть, а президента Зеленского нет. Добавлю, что только Виктор Медведчук стабильно входит в первую пятерку самых влиятельных людей Украины во всех рейтингах — и по версии „Корреспондента“, и по версии газеты „Вести“, и даже по версии журнала „Новое время“ Томаша Фиалы», — заключает политический публицист Александр Зубченко.

Виктор Медведчук, Слуга народа, ОПЗЖ
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