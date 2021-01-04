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В Украину постепенно идет похолодание

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В Украину постепенно идет похолодание

В понедельник, 4 января, на большей части территории Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом, будет наблюдаться туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В понедельник в западных, северных и центральных областях, во вторник на западе и юге страны, в среду в большинстве областей небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В ближайшие сутки в Украине туманы», — говорится в прогнозе на 4-6 января.

По данным синоптиков, температура в западной части страны и большинства южных областей ночью 0-5° тепла, днем 2-7° выше нуля, на юге Одесской области будет 8-11° тепла, на остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области 4 января временами будет идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью около 0°, днем 1-3° тепла, в регионе в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

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Во вторник, 5 января, в столице и Киевской области существенных осадков не ожидается, а 6 января временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 января 7-12 м/с, 6 января 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

7-8 января в Киеве и области ожидается дождь с мокрым снегом, лишь ночью 7 января без осадков. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

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