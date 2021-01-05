Референдум о продаже земли иностранцам могут провести в течение трех лет

Вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решаться во время общенационального референдума, который должен состояться в Украине в течение трех лет.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

«Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие три года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут лишь по-прежнему брать землю в долгосрочную аренду», — сообщил Лещенко.

Он отметил, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве Украины нет большого количества польских инвесторов. По его словам, чуть больше есть инвесторов из Германии и Нидерландов.

«Впрочем, это не то количество инвесторов, о которой мы мечтаем», — отметил Лещенко.

Министр подчеркнул, что инвестор не спешит с инвестициями в Украину, поскольку не видит стабильного законодательства в вопросе рынка земли.

«Инвесторы боятся, ведь хотят стабильности, чтобы правовая система защищала их инвестиции. Пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины. Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране является сложным и мучительным», - констатировал Лещенко.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

В частности, законом предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; физические лица смогут покупать до 100 га земли, юридические лица получат право концентрировать у себя до 10 тыс. га земель; расчет за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; банки не смогут покупать землю, только брать в залог.