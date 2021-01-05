Референдум о продаже земли иностранцам могут провести в течение трех лет

Вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решаться во время общенационального референдума, который должен состояться в Украине в течение трех лет.
Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
«Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие три года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут лишь по-прежнему брать землю в долгосрочную аренду», — сообщил Лещенко.
Он отметил, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве Украины нет большого количества польских инвесторов. По его словам, чуть больше есть инвесторов из Германии и Нидерландов.
«Впрочем, это не то количество инвесторов, о которой мы мечтаем», — отметил Лещенко.
Министр подчеркнул, что инвестор не спешит с инвестициями в Украину, поскольку не видит стабильного законодательства в вопросе рынка земли.
«Инвесторы боятся, ведь хотят стабильности, чтобы правовая система защищала их инвестиции. Пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины. Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране является сложным и мучительным», - констатировал Лещенко.
Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
В частности, законом предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; физические лица смогут покупать до 100 га земли, юридические лица получат право концентрировать у себя до 10 тыс. га земель; расчет за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; банки не смогут покупать землю, только брать в залог.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016