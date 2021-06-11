ЦИК не зарегистрировала инициативную группу Тимошенко по референдуму о рынке земли

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы, которая должна была собирать подписи за референдум о запрете на продажу сельскохозяйственной земли кому-либо, кроме государства. Такое решение комиссии озвучил в пятницу на заседании член Центризбиркома Павел Любченко.

Комиссия мотивировала это решение допущенными нарушениями в порядке оформления документов на регистрацию. По словам Любченко, в списках о создании инициативной группы отдельные лица подписались по несколько раз, а также в них есть подписи умерших людей. Комиссия установила процессуальные нарушения и при проведении общего собрания инициативной группы.

Также было заявлено, что вопросы двух групп — зарегистрированной ранее 15 мая и «Батьківщини» — сходятся по сути и содержанию, поэтому по закону о референдуме вторая группа зарегистрирована быть не может.

Как известно 15 мая ЦИК зарегистрировала пять инициативных групп, которые были образованы на соответствующем собрании граждан в поселке Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района. Одна из групп поставила вопрос: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) с/г призначення в Україні?» — и уже зарегистрирована.

В ЦИК принятие решения сопровождалось долгим обсуждением. Отдельные инициаторы референдума — депутаты Рады от партии «Батькивщина» — призывали ЦИК избежать излишнего формализма и зарегистрировать группу. Лидер этой партии Юлия Тимошенко, выступая на заседании ЦИК, просила членов комиссии «воплотить лозунги президента Владимира Зеленского о народовластии» и «позволить украинскому народу высказать свое мнение о продаже земли».

Тем не менее, проект решения поддержали 10 членов ЦИК, четверо — проголосовали «против», трое воздержались.

Напомним, что Верховная Рада в прошлом году отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.