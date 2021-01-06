Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $34 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
На пике за последние 24 часа цена биткоина составляла $34 435, сейчас он торгуется по $33 851 тыс. За сутки рост цены криптовалюты составил более 6%.
По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, курс биткоина на пике за последние сутки составлял $34 498, в настоящее время он торгуется по $33 940 за штуку.
3 января цена биткоина впервые в истории превысила $34 тыс. Тогда стоимость одной монеты на максимуме составляла $34 102. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%.
Накануне, 5 января, стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу опубликовали прогноз, согласно которому в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить $146 тыс. Стратеги банка выразили уверенность в том, что в будущем первая криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве «защитного актива», а уже в ближайший год ее курс может составить $50-100 тыс.
Ранее бывший ведущий экономист банка Merrill Lynch и президент Rosenberg Research Дэвид Розенберг заявил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». Он назвал рост курса биткоина в последние месяцы «ненормальным», но подчеркнул, что резкого спада не должно произойти, пока процентные ставки центробанков остаются на уровне, близком к нулю.
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