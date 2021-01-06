Michelin сократит более 2 тысяч сотрудников во Франции

Один из крупнейших в мире производителей шин Michelin намерен сократить на своих французских предприятиях до 2,3 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду.
В нем указывается, что руководство корпорации одобрило «план упрощения структур и повышения конкурентоспособности» за счет сокращения до 2,3 тыс. рабочих мест при нынешней численности персонала французских предприятий в 21 тыс.
Руководство заверило, что план модернизации будет осуществляться «на основе социального диалога» с трудящимися и их профсоюзами. Будут «проведены переговоры по трехлетнему рамочному соглашению, которое не повлечет за собой никаких увольнений», говорится в заявлении. Корпорация при этом подчеркивает, что осуществляемый план «не предполагает закрытия предприятий».
Как сообщил в среду Agence France-Presse президент компании Флоран Менего, «сокращениями будут затронуты все французские предприятия корпорации». В то же время он подчеркнул, что сокращение мест будет проводиться на основе добровольного ухода работников, в частности их выхода на пенсию.
Компания Michelin была основана в 1889 году братьями Андре и Эдуаром Мишленами. Во время Первой мировой войны компания в большом количестве производила самолеты марки Breguet-Michelin, при этом подарив французскому государству первую сотню выпущенных машин.
После войны успешной разработкой фирмы стали радиальные шины и целый ряд других новинок. В настоящее время компания выпускает широкий спектр шинной продукции для всех типов автомобильной и самолетов, а также для различной сельскохозяйственной техники, велосипедов и мотоциклов. Она располагает шестью десятками заводов в двух десятках стран. Общая численность ее персонала превышает 120 тыс.
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