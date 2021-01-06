Войти
Трамп пообещал «адскую битву» за президентский пост
позиция
Трамп пообещал «адскую битву» за президентский пост
Лукашенко назвал коронавирус божьим наказанием
соседи
Лукашенко назвал коронавирус божьим наказанием

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

Michelin сократит более 2 тысяч сотрудников во Франции

147

Один из крупнейших в мире производителей шин Michelin намерен сократить на своих французских предприятиях до 2,3 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду.

В нем указывается, что руководство корпорации одобрило «план упрощения структур и повышения конкурентоспособности» за счет сокращения до 2,3 тыс. рабочих мест при нынешней численности персонала французских предприятий в 21 тыс.

Руководство заверило, что план модернизации будет осуществляться «на основе социального диалога» с трудящимися и их профсоюзами. Будут «проведены переговоры по трехлетнему рамочному соглашению, которое не повлечет за собой никаких увольнений», говорится в заявлении. Корпорация при этом подчеркивает, что осуществляемый план «не предполагает закрытия предприятий».

Как сообщил в среду Agence France-Presse президент компании Флоран Менего, «сокращениями будут затронуты все французские предприятия корпорации». В то же время он подчеркнул, что сокращение мест будет проводиться на основе добровольного ухода работников, в частности их выхода на пенсию.

Читайте также: Лукашенко считает Путина другом и не держит зла на Зеленского

Компания Michelin была основана в 1889 году братьями Андре и Эдуаром Мишленами. Во время Первой мировой войны компания в большом количестве производила самолеты марки Breguet-Michelin, при этом подарив французскому государству первую сотню выпущенных машин.

После войны успешной разработкой фирмы стали радиальные шины и целый ряд других новинок. В настоящее время компания выпускает широкий спектр шинной продукции для всех типов автомобильной и самолетов, а также для различной сельскохозяйственной техники, велосипедов и мотоциклов. Она располагает шестью десятками заводов в двух десятках стран. Общая численность ее персонала превышает 120 тыс.

Франция, Michelin
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 января 2021
Вторник, 5 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016