Лукашенко считает Путина другом и не держит зла на Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом своего российского коллегу Владимира Путина.

«Да, я его (Путина — ред.) считаю своим другом», — сказал Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, фрагмент которой журналистка выложила в своем Telegram канале.

Он отметил, что подобных чувств не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.

Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался«, — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном. «Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать отношения с ними», — сказал Лукашенко.