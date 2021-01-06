Трамп запретил сделки с китайскими платежными сервисами

Во вторник, 5 января, президент США Дональд Трамп подписал приказ о запрете финансовых операций с китайскими компаниями, которые контролируют и разрабатывают приложения восьми платежных систем, пишет Reuters. В список попал сервис Alipay, принадлежащий Ant Group Джека Ма, а также WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.
В приказе говорится, что США должны предпринять «агрессивные действия» против разработчиков китайских мобильных приложений для защиты национальной безопасности. Сбор данных «позволит Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков и создавать досье с личной информацией», говорится в документе.
Дональд Трамп поручил министерству торговли определить, какие транзакции будут запрещены. Запрет на проведение финансовых операций вступит в силу через 45 дней. Однако избранный президент США Джо Байден может отозвать приказ в первый день своего президентства, то есть 20 января, сообщило Reuters.
В августе Трамп подписал приказы, которые запрещали некоторые транзакции в США с WeChat и TikTok. Если бы они вступили в силу, работа китайских приложений в США была бы прекращена, а Apple и Alphabet пришлось бы удалить WeChat и TikTok из магазинов приложений. Однако ограничения были заблокированы судами.
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