Витренко напомнил, что цены на электроэнергию для населения все еще ниже рыночных

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей значительно ниже рыночной.

Об этом сообщил в Фейсбук в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Цена на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) значительно ниже рыночной, но люди все равно недовольны, потому что у них мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам», — написал Витренко.

По его словам, цена на электроэнергию на оптовом рынке Украины в среднем ниже цен у европейских соседей, тарифы на передачу и распределение в среднем значительно ниже.

«Но крупные промышленные потребители все равно недовольны, потому что одним нужна стабильность, другим гибкость, всем нужна прогнозируемость, а этого на рынке не хватает», — рассказал Витренко.

Он также напомнил о проблеме атомной и «зеленой» генераций в Украине.

«У крупнейшего производителя (ГП НАЭК „Энергоатом“, — ред.) относительно низкая производственная себестоимость, но ему все равно катастрофически не хватает денег, потому что это дойная корова, и еще в клетке с хищниками. У „зеленых“ производителей высокий тариф, по которому государство обязалось выкупать электроэнергию, но они недовольны, потому что государство перед ними задолжало», — отметил Витренко.

Напомним, накануне нового года правительство отменило льготные 100 кВт-час. для населения до 31 марта 2021 года, а также пересмотрело условия ПСО для ГП «НАЭК «Энергоатом». Теперь вся электроэнергия для населения будет стоить 1,68 грн за кВт-час., а «Энергоатом» будет продавать ГП «Гарантированный покупатель» электроэнергию по двусторонним договорам по цене 150 грн за 1 МВт-ч.