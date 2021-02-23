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Украина прошла самый тяжелый период в энергетике, веерных отключений уже не будет

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Украина прошла самый тяжелый период в энергетике, веерных отключений уже не будет

Украина прошла критический период в энергетике в текущем отопительном сезоне, избежав ограничения энергопотребления, и имеет все ресурсы для дальнейшего стабильного энергообеспечения, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Мы прошли самый худший период, когда действительно были высокие риски веерных отключений. Но уже теплеет, вышел из ремонта блок АЭС (ХАЭС-2 — Ред.), мы не используем газовые блоки ТЭС и запасы самого газа в ПХГ рекордные для этого периода. Есть резерв и по электричеству, и по газу», — сказал Витренко в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV в понедельник поздно вечером.

При этом он обвинил Российскую Федерацию в искусственном создании дефицита газа на рынке Европы.

«Россия в этом году уменьшила в полтора раза поставки газа через Украину на европейский рынок, создав там искусственный дефицит», — указал глава Минэнерго, подчеркнув, что это привело к росту цены ресурса.

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Вместе с тем Витренко подчеркнул, что Украина имеет все предпосылки, чтобы не ощутить дефицита энергоресурсов в случае ограничения их поставок со стороны РФ как ее реакции на введение Украиной санкций, в частности, против российских компаний и принятие решения о возврате в госсобственность украинского участка магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» (СЗН).

«Мы можем спокойно прожить очередную волну агрессии России. Что касается дизеля, то нет критической зависимости от его поставок через трубу», — отметил он, указав, что если поставок дизеля не будет в достаточном количестве из РФ и Беларуси, то Украина будет покупать его на мировом рынке.

энергетика, электроэнергия, Юрий Витренко
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