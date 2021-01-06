В Крыму побит температурный рекорд, продержавшийся 90 лет

Синоптики зафиксировали 5 января в Крыму 17,6 градуса тепла, что выше абсолютного максимума температуры воздуха для этого дня, установленного ровно 90 лет назад. Об этом сообщил российским СМИ дежурный синоптик крымского гидрометцентра.

«Максимум ранее был 14,4 градуса в 1931 году, а накануне воздух прогрелся до 17,6 градусов. Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Он добавил, что в ближайшие дни рекордных температур в Крыму больше не ожидается.

По данным крымских синоптиков, за весь период наблюдений с 1916 года самая низкая температура 5 января отмечалась в 1942 году — минус 18,1 градусов.