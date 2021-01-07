Жители Польши не смогли выбрать политика года

Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.

Согласно опросу, 24% респондента заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, еще 30% затруднились ответить на вопрос.

Наивысший рейтинг в данном опросе получил премьер-министр Матеуш Моравецкий, за которого проголосовали 11% опрошенных. На втором месте оказался президент Анджей Дуда с 8% поддержки, а на третьем — лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 6%).

Глава правящей партии, вице-премьер Ярослав Качиньский получил поддержку 3% опрошенных. Еще 4% участников опроса проголосовали за политиков, ни один из которых не набрал 1% голосов.

Политика года среди иностранных представителей назвали лишь 29% респондентов. Президент США Дональд Трамп расположился на первом месте с 10% поддержки. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель — 6% и избранный президентом США Джо Байден — 3%. На четвертом месте обосновался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 2%.

Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2020 года среди 1010 человек. Из них 42,4% опросили методом прямого интервью с участием интервьюера, 44% — методом телефонного интервью, 13,9% самостоятельно поучаствовали в веб-опросе.