Жители Польши не смогли выбрать политика года

Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.
Согласно опросу, 24% респондента заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, еще 30% затруднились ответить на вопрос.
Наивысший рейтинг в данном опросе получил премьер-министр Матеуш Моравецкий, за которого проголосовали 11% опрошенных. На втором месте оказался президент Анджей Дуда с 8% поддержки, а на третьем — лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 6%).
Глава правящей партии, вице-премьер Ярослав Качиньский получил поддержку 3% опрошенных. Еще 4% участников опроса проголосовали за политиков, ни один из которых не набрал 1% голосов.
Политика года среди иностранных представителей назвали лишь 29% респондентов. Президент США Дональд Трамп расположился на первом месте с 10% поддержки. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель — 6% и избранный президентом США Джо Байден — 3%. На четвертом месте обосновался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 2%.
Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2020 года среди 1010 человек. Из них 42,4% опросили методом прямого интервью с участием интервьюера, 44% — методом телефонного интервью, 13,9% самостоятельно поучаствовали в веб-опросе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016