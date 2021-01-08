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В 2021 году Зеленский рискует превратиться в «английскую королеву», а управлять Украиной будут Медведчук и Порошенко, - Кочетков

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В 2021 году Зеленский рискует превратиться в «английскую королеву», а управлять Украиной будут Медведчук и Порошенко, - Кочетков

Если в 2021 году в Украине пройдут досрочные парламентские выборы, то Зеленский рискует превратиться в «английскую королеву», потому что все решения будут приниматься в Верховной Раде и Кабинете Министров. Об этом пишет в своей колонке для издания «Главред» политический аналитик Александр Кочетков.

«Поражения и провалы власти заключаются в отсутствии каких-либо стратегических планов у высшего руководства относительно того, что делать со страной, как реформировать систему власти, как повышать социальные стандарты и т. д. В этой сфере — огромная дыра, но в ней власть во главе с Зеленским вообще ничего не понимает и не представляет, что делать. Из-за этого имеем абсолютно стихийные процессы, когда власть реагирует на угрозы и вызовы уже по факту», — констатирует политический аналитик.

Кочетков предрекает, что главными вызовами для Зеленского в 2021 году будут проблемы в экономике, которые могут привести к социальному взрыву, вследствие которого возможны досрочные выборы парламента и переформатирование Верховной Рады.

«Огромное поражение Зеленского заключается в том, что ни одно его социальное обещание не было выполнено: ни о снижении тарифов на газ, ни о борьбе с коррупцией, ни одно другое... Все старые „болевые точки“ в стране остались», — отмечает аналитик.

Вследствие досрочных выборов в Верховную Раду, считает Кочетков, произойдет усиление таких политических фигур как глава партии «Европейская солидарность» и председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Несмотря на то, что Зеленский не имеет политического опыта, Порошенко и Медведчука воспринимает как своих личных врагов: он чувствует, что с ними в одной стране он политически не выживет. Эти два персонажа изо всех сил пытаются добиться реванша и вернуться к власти... Это — огромный вызов для Зеленского, и пока не заметно, что он способен противодействовать этому», — подчеркивает аналитик.

При этом Кочетков уточняет, что Медведчук не ставит своей целью убрать Зеленского.

«Слабый президент Украины выгоден им, потому что, оставаясь на посту, ни на что не влияет, как английская королева. При таких обстоятельствах все решается Верховной Радой и Кабинетом министров, который формирует та же Верховная Рада, а все процессы будут происходить мимо президента», — поясняет аналитик.

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«Порошенко к власти вряд ли сумеет вернуться. Впрочем, Петру Алексеевичу Зеленский мешает на эмоциональном уровне», — уточняет аналитик.

«Таким образом, Зеленский в следующем году может потерять какое-либо влияние на события в стране, хотя отстранить его от должности будет практически невозможно», — прогнозирует политический аналитик Александр Кочетков.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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