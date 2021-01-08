Партия «ОПЗЖ» обогнала партию «Слуга народа», оставив позади «Европейскую солидарность», – польское СМИ

Рейтинг партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» стремительно растет. Политсила уверено обошла «Европейскую солидарность» и почти догнала партию действующего президента. Об этом пишет сайт Института Восточной Европы (Studium Europy Wschodniej) при Варшавском университете, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2020 года.
Отмечается, что, если бы парламентские выборы прошли в декабре, в Верховную Раду вошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
При этом, рейтинг партии Зеленского, по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, обвалился уже с 43% до 21%.
«За „Оппозиционную платформу — За жизнь“ Виктора Медведчука готовы проголосовать 17,3% украинцев, за „Европейскую солидарность“ бывшего президента Петра Порошенко — 15,2%, за „Батькивщину“ бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко —10,9%», — пишет интернет-ресурс.
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что социологические исследования демонстрируют падение рейтинга партии «Слуга народа» и рост доверия украинцев к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политик отметил, что рейтинги «Слуги народа» и президента Украины Владимира Зеленского будут продолжать падать с учетом того, что власть по сути ничего не делает и что власть Зеленского — это практически седьмой год правления Порошенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016