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Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики

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Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики навсегда.

«Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года», — отметил Иванишвили в письме, опубликованном в понедельник на сайте «Грузинской мечты».

Иванишвили считает, что правящая партия и представленные в ней политики смогут и без него справиться с поставленными задачами. «Правящая команда сегодня является лучшей и безальтернативной среди существующих политических игроков. Я уверен, что команда, укомплектованная такими людьми, сумеет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки. Поэтому я считаю, что выполнил свою миссию», — добавил он.

Еще одной из причин своего ухода Иванишвили назвал возраст. «Через несколько недель мне исполнится 65 лет. Это тоже является одним из важных факторов для принятия решения о завершении политической деятельности», — написал политик.

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Иванишвили основал партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в 2011 году. В 2012 году она в составе коалиции «Грузинская мечта», в которую входили и другие оппозиционные силы, победила на парламентских выборах, сместив партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Иванишвили стал премьер-министром Грузии, однако в 2013 году подал в отставку и временно отошел от политики. В 2018 году он вновь вернулся в партию и был избран председателем «Грузинской мечты».

Грузия, Бидзина Иванишвили
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