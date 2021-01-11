Японский футболист продлил контракт с клубом в возрасте 53 лет

Японский футболист и самый возрастной из действующих профессиональных игроков мира Казуйоси Миура подписал новый контракт с клубом «Иокогама». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«В прошлом сезоне из-за влияния нового коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но благодаря разным людям мы снова рады возможности играть в футбол. Это был сезон, которого мне лично не хватало, но мои стремления и страсть к футболу только растут. В этом сезоне я сыграю больше игр и внесу свой вклад в победу команды», — заявил Миура.

В сентябре 2020 года футболист установил рекорд Высшей японской лиги (J1 Лига), выйдя на поле в официальном матче в возрасте 53 лет и 210 дней. Свое достижение игрок установил в гостевой встрече против команды «Кавасаки Фронтале», закончившейся победой хозяев со счетом 3:2. Миура вышел в основном составе «Иокогамы» и был заменен на 56-й минуте.

Предыдущее достижение принадлежало японскому нападающему Масаси Накаяме, который в розыгрыше местного чемпионата 2012 года сыграл за команду «Консадоле Саппоро» в возрасте 45 лет, 2 месяцев и 1 дня. Сейчас рекордсменом мира в качестве самого возрастного игрока в истории футбола считается игрок египетской команды «Шестое октября» — 75-летний Эззельдин Бахадер. Его клуб выступает в третьем по силе футбольном дивизионе Египта.

В прошлом сезоне чемпионата Японии по футболу Миура провел в составе «Иокогамы» четыре матча, не отметившись результативными действиями на поле. Его клуб занял по итогам сезона 15-е меcто с 33 очками в 34 играх.