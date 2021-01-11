Курс биткоина пошел вниз после рекордного роста

Биткоин продолжает дешеветь. По данным CoinDesk, курс главной криптовалюты сейчас находится на отметке $33,686 тыс., что на 11,3% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Таким образом, падение за воскресенье и понедельник составляет около 20%, что является самым существенным двухдневным снижением за последний год.

Курс биткоина по итогам прошлой недели подскочил примерно на 37%, при этом он впервые поднимался выше отметки $40 тыс. и вплотную приближался к $42 тыс.

Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s 500 и Nasdaq Composite за первую полную рабочую неделю нового года увеличились соответственно на 1,5%, 1,6% и 1,4%.

В результате ралли биткоина капитализация всего криптовалютного рынка превзошла уровень в $1 трлн.

В 2020 году стоимость биткоина взлетела более чем в четыре раза.