Курс биткоина пошел вниз после рекордного роста

Биткоин продолжает дешеветь. По данным CoinDesk, курс главной криптовалюты сейчас находится на отметке $33,686 тыс., что на 11,3% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.
Таким образом, падение за воскресенье и понедельник составляет около 20%, что является самым существенным двухдневным снижением за последний год.
Курс биткоина по итогам прошлой недели подскочил примерно на 37%, при этом он впервые поднимался выше отметки $40 тыс. и вплотную приближался к $42 тыс.
Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s 500 и Nasdaq Composite за первую полную рабочую неделю нового года увеличились соответственно на 1,5%, 1,6% и 1,4%.
В результате ралли биткоина капитализация всего криптовалютного рынка превзошла уровень в $1 трлн.
В 2020 году стоимость биткоина взлетела более чем в четыре раза.
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