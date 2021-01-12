Малайзия ввела режим ЧС из-за коронавируса сразу до августа

Король Малайзии султан Абдулла одобрил введение режима ЧС до 1 августа из-за пандемии коронавируса, сообщают азиатские СМИ.
Ранее с соответствующим запросом к королю обратился премьер страны Мухиддин Яссин.
Введение режима ЧС усиливает полномочия премьера и кабмина, в частности, позволяет им самостоятельно принимать законы и приостанавливать работу парламента.
В столице Малайзии и еще в пяти штатах со среды будут введены жесткие ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Прекращается работа магазинов, запрещаются перемещения между регионами страны как минимум на две недели.
С начала вспышки коронавируса в Малайзии зафиксировали более 138 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 550 из них имели летальный исход.
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