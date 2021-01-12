Биткоин начал отыгрывать вчерашнее падение

Утром 12 ноября курс биткоина поднимался до отметки в $36,3 тыс. По сравнению с вечером 11 января он вырос почти на $6 тыс. Стоимость актива начала подниматься после вчерашнего падения до $30,4 тыс. С тех пор биткоин подорожал почти на 20%, за прошедшие сутки — на 9%.
Большинство крупнейших по капитализации альткоинов выросли в цене за последние 24 часа. Курс Ethereum поднялся на 11%, до $1148, XRP — на 15%, до $0,308. Из топ-10 самый крупный рост показал Stellar — 29%, сейчас он торгуется по $0,309.
Оценка рынка цифровых денег вновь приблизилась к $1 трлн, общий суточный объем торгов составил $254 млрд, по данным Coingecko. Доля биткоина в индустрии — 67,6%, в начале января она превышала 73%.
Вчера из-за резкого падения цены биткоина и альткоинов трейдеры потеряли более $2,6 млрд. Значительные убытки понесли пользователи криптобирж, которые открывали длинные позиции с использованием кредитного плеча. По мере снижения цены активов, в течение суток биржи закрыли контракты 260 тыс. клиентов. Один из них потерял более $10 млн на неудачной сделке.
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