Степанов уже хочет продлить локдаун после 24 января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.
Об этом он сказал в эфире 24 канала.
По словам министра, он выступает за продление локдауна в Украине по нескольким причинам: в первую очередь из-за новогодних праздников, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.
«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», — заявил он.
Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин.
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