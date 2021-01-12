Степанов уже хочет продлить локдаун после 24 января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По словам министра, он выступает за продление локдауна в Украине по нескольким причинам: в первую очередь из-за новогодних праздников, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», — заявил он.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин.