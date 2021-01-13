Дмитрий Ковалевич о вакцине для Украины: Украинская власть считает, что закупать российские ПЦР-тесты можно, а производить вакцину по инициативе Медведчука нельзя

В начале этого года во многих странах активно начались кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции. А в Украине продолжается противостояние между официальным Киевом и председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, который на «блюдечке» принес и возможность поставки вакцины в Украину, и возможность производства собственного препарата по российской технологии. Об этом говорится в эксклюзивном материале Дмитрия Ковалевича.

Автор подчеркивает, что Владимир Зеленский заверил западные страны, что Украина не будет ни приобретать, ни производить российскую вакцину «Спутник V». Однако в интервью изданию The New York Times Президент Украины признался, что ему сложно объяснить украинцам свой отказ от российской вакцины.

«Конечно, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, то ты не должен брать ее у России, любому человеку, который умирает, — объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину», — приводятся слова Зеленского в материале Дмитрия Ковалевича.

Автор статьи упоминает, что издание Economist пишет о том, что Украина при таких обстоятельствах получит вакцину одной из последних в мире и только к концу 2023 года.

«Очевидно, что за эти три года тысячи граждан могут умереть от инфекции, так и не дождавшись вакцинации. Их жизни можно еще спасти, если подумать своим умом, а не выслуживаться перед посольством США. Чиновники из украинского Минздрава пока следуют по пути Зеленского, то есть обещают вскоре решить проблему, а потом, через несколько месяцев, снова пообещают и будут тянуть время», — подчеркивает журналист.

Также он утверждает, что для простых граждан украинские власти собираются закупить китайскую вакцину от компании Sinovac Biotech, которая, как и большинство других препаратов, еще не прошла третьей фазы испытаний, не зарегистрирована ВОЗ и раз в пять дороже, чем «Спутник V». А вот для себя украинская элита покупает контрабандный Pfizer.

«Для себя богатые украинцы и топ-чиновники находят вакцину. По сообщениям украинских СМИ, вакцину Pfizer нелегально ввозят из Израиля, но прививка стоит около 3 тысяч евро при себестоимости 15 долларов. Но учитывая запрет на экспорт этой вакцины, сложные условия транспортировки (—70 градусов), которые трудно соблюсти при контрабандных поставках, возникают сомнения в том, что за 3 тысячи евро украинские богачи прививаются именно от коронавируса, а не от гриппа, если это вообще не плацебо», — говорится в статье.

По мнению автора материала, нелогичность и непоследовательность действий украинских властей проявляется еще и в том, что 90% всех ПЦР-тестов, используемых в Украине, — российского производства. «Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, заявивший об этом 10 декабря, обвиняет руководство Минздрава в лицемерии и дезинформации, задавая вопрос: почему российские ПЦР-тесты можно, а вакцину нельзя», — сообщается в публикации Ковалевича.

Жизни тысяч украинцев, заключает автор, стали «заложниками русофобской политики и несамостоятельности „независимой“ страны».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.