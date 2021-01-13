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Бездействие власти в условиях, когда Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины в Украине, - это преступная халатность, - Хурсин

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Бездействие власти в условиях, когда Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины в Украине, - это преступная халатность, - Хурсин

В условиях, когда все вакцины от коронавируса разделили между собой США и другие богатые страны, Украина имеет возможность самостоятельно производить этот препарат, тем более, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук решил все вопросы о передаче технологии производства «Спутник V».

Так киевский журналист Евгений Хурсин прокомментировал в Facebook заявление главы Минздрава о подаче заявки на регистрацию вакцины «Спутник V».

«Министр Степанов официально признал, что харьковский „Биолек“ подал заявку на регистрацию „Спутник V“ на территории Украины. О том, что „Биолек“ подал заявку, еще 2 января сообщил председатель политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктор Медведчук», — напомнил журналист.

«Вот благодаря таким случаям и становится понятно, почему Медведчука называют человеком, который держит свое слово», — добавил он.

По словам Хурсина, очень символично, что в тот же день появилось заявление генерального директора ВОЗ о том, что все вакцины поделили между собой США и другие богатые страны, а бедным не досталось ничего.

«Символично, что в этот же день появилось заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса, который рассказал, что все вакцины забрали себе 42 страны. Из них 36 — это богатые страны, а еще 6 — государства со средним уровнем жизни. А вот бедным странам, по данным ВОЗ, не досталось вообще ничего. Что делать?» — задал вопрос журналист.

Вместе с тем, Хурсин отметил, что Украина способна самостоятельно производить вакцину от коронавируса, потому что Виктор Медведчук договорился о передаче технологии производства «Спутник V».

«Как говорится, помоги себе сам! Вся надежда — на украинских фармацевтов. Производственные мощности у нас есть, Медведчук договорился, чтобы центр им. Гамалеи передал нам технологию производства. Осталось только пройти формальную процедуру по регистрации — и вперед! Так почему представители официальной власти ЦЕЛЫЙ ГОД ничего не делают?» — подчеркнул журналист.

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Хурсин уверен, что бездействие власти в условиях, когда Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины на территории Украины — это преступная халатность.

«А по факту ничегонеделание — это преступная халатность. Получается, такая халатность приводит к срыву общеукраинской программы вакцинации. И это тогда, когда мы можем производить вакцину для себя, да еще и продавать в другие страны?!» — возмутился журналист.

В завершение Хурсин процитировал слова Тараса Шевченко о панщине и крепостных.

«Как назвать такое поведение? Да все уже сказал великий поэт много лет назад. «Самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть...» — заключил журналист Евгений Хурсин.

Виктор Медведчук, вакцина
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