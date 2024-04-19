Держдеп США: Ухвалення закону про іноагентів може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС

У Держдепі США висловили розчарування намірами парламенту Грузії ухвалити скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Про це йдеться в заяві речника американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Міллер підкреслив, що грузинський проєкт був "натхненний кремлем".

У Держдепі зазначили, що ухвалення скандального закону може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС.

"Ми приєднуємося до наших європейських союзників і закликаємо Грузію не ухвалювати закон, який іде врозріз із бажанням переважної більшості грузинських громадян – бажанням повністю інтегруватися в ЄС", – йдеться у заяві Міллера.

Він додав, що у разі ухвалення цей закон може обмежити свободу вираження думок, стигматизувати неурядові організації і зашкодити незалежним ЗМІ.

"Таке натхненне кремлем законодавство не є прийнятним, якщо метою є сприяння прозорості", – зауважив Міллер.