Держдеп США: Ухвалення закону про іноагентів може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС

У Держдепі США висловили розчарування намірами парламенту Грузії ухвалити скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".
Про це йдеться в заяві речника американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".
У своїй заяві Міллер підкреслив, що грузинський проєкт був "натхненний кремлем".
У Держдепі зазначили, що ухвалення скандального закону може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС.
"Ми приєднуємося до наших європейських союзників і закликаємо Грузію не ухвалювати закон, який іде врозріз із бажанням переважної більшості грузинських громадян – бажанням повністю інтегруватися в ЄС", – йдеться у заяві Міллера.
Він додав, що у разі ухвалення цей закон може обмежити свободу вираження думок, стигматизувати неурядові організації і зашкодити незалежним ЗМІ.
"Таке натхненне кремлем законодавство не є прийнятним, якщо метою є сприяння прозорості", – зауважив Міллер.
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