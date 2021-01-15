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Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривны

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Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривны

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7,9% с 7% и ослабления курса гривны до 29,68 грн/$1 с 28,99 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, размещенным на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий снизился по сравнению с прошлым кварталом до 99,6% с 100,8%.

По данным центробанка, снижение произошло за счет ухудшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также финансово-экономического состояния собственных предприятий.

Отмечается, что снижения деловой активности ожидают предприятия всех видов, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения.

Опрос свидетельствует, что большинство компаний (65%) не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, 16,8% компаний ожидают ухудшения. Регулятор отметил, что улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, в то время как негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

Согласно отчету, бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме транспорта и связи.

По данным опроса, пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше. В частности, сократилась доля предприятий, планирующих сокращение персонала в ближайшие 12 месяцев — до 21,4% с 33,3% кварталом ранее. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Вместе с тем продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких — 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Снижать зарплаты готовы лишь 3,7% компаний.

Опрос демонстрирует, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, почти не изменилась — 41,7% (в предыдущем квартале — 41,9%). Подавляющее большинство заемщиков (76,7%) предпочитает заимствовать средства в национальной валюте. В то же время уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом — до 6,9% с 8,0%.

Указывается, что в целом предприятия отметили меньшую потребность в заемных средствах, а главными препятствиями для привлечения новых кредитов назвали высокие ставки (58,7% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (39,1%).

В опросе деловых ожиданий приняло участие 693 предприятия из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,8% — компании перерабатывающей промышленности, 15,7% — оптовой торговли, 15,2% — сельского хозяйства, 13,0% — транспорта и связи, 6,8% — добывающей промышленности, 4,6% — сферы электроэнергии и водоснабжения, 5,1% — розничной торговли, 3,2% — строительства, 17,7% — предприятия других отраслей.

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Как сообщалось, ИДО — агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 — негативных экономических настроений.

НБУ, инфляция, ИДО
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