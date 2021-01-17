Войти
СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена
резонанс
СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена
В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки
транспорт
В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

У 13 израильтян после прививки Pfizer развились серьезные осложнения

319
У 13 израильтян после прививки Pfizer развились серьезные осложнения

У 13 израильтян после получения первой дозы вакцины Pfizer развился временный паралич лицевого нерва, у 70% из 600 человек, получивших вторую дозу этой прививки, отмечались локальный дискомфорт и боли в районе укола. Об этом сообщила в субботу газета The Times of Israel.

В четверг минздрав страны указал, что из 2 млн вакцинированных первым уколом в Израиле о побочных эффектах сообщили 1 127 человек. Самая серьезная реакция на вакцину Pfizer — паралич Белла, или временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица — отмечалась у 13 вакцинированных, еще три человека сообщили о появлении металлического привкуса во рту, у двух отмечалось затруднение дыхания, а один пациент потерял сознание, указывает газета. В результате Израильская медицинская ассоциация рекомендовала Минздраву страны не прививать второй дозой Pfizer людей, у которых развился паралич Белла после первой прививки, так как на настоящий момент «недостаточно информации по этому поводу».

The Times of Israel приводит данные исследования, проведенного на этой неделе медицинским центром Maccabi, в рамках которого из 600 получивших вторую дозу вакцины 70% сообщили о болезненности в районе места укола, тошноте и повышении температуры в течение 72 часов после прививки.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в субботу вечером, что с 17 января прививку Pfizer могут получать граждане в возрасте от 45 лет. Национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса стартовала в Израиле 20 декабря. Первым в стране был вакцинирован 19 декабря премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным Минздрава Израиля на 17 января, первую дозу прививки Pfizer получили 2 027 835 человек, вторую — 205 579.

Читайте также: В Германии хотят дать привилегии вакцинированным от коронавируса

Врачи за последние сутки выявили в Израиле 8 013 заразившихся новым коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 541 864. По его данным, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение проходит 82 551 заразившийся, состояние 1 082 из них оценивается как тяжелое, 303 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число летальных исходов с начала пандемии в Израиле достигло 3 943, указали в министерстве.

Израиль, Pfizer
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 17 января 2021
Суббота, 16 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016